استاندار آذربایجانغربی از راه اندازی ستاد فناوری و نوآوری برای رسیدگی به مشکلات، دغدغهها و برنامههای حوزه فناوری و نوآوری در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی صبح امروز در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان آذربایجانغربی، افزود: این ستاد در راستای بررسی مشکلات و پیگیری اقدامات این بخش با همه توان وارد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه شهرک فناوری در ارومیه وضعیت مناسبی ندارد و هیچ فعالیت موثری در حوزه فناوری نداشته است، خاطرنشان کرد: تعداد شرکتهای فناور استان طی سه سال ثابت بوده که باید علل همه این موارد در قالب ستاد بررسی شود.
استاندار آذربایجانغربی به لزوم ارتباط صنعت با فناوری نیز اشاره کرده و افزود: این ارتباط باید بهصورت طبیعی ایجاد شود که ستاد فناوری و نوآوری هم در این خصوص میتواند موثر باشد.
رحمانی همچنین با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای رسیدن به سه استان اول در همه شاخصهای توسعهای، اضافه کرد: لازمه و ابزار رسیدن به این هدفگذاری، ایجاد ساختار جدید در قالب مناطق ویژه با نگاه قابلتوجه به حوزه فناوری است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از عقبماندگیهای آذربایجانغربی در حوزه فناوری است، افزود: ولی نگاه امیدوارانهای به آینده داریم و باید تلاش کنیم تا فاصله ما با مرزهای فناوری افزایش نیابد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۸ درصد است که ما ناگزیر به افزایش این شاخص مهم هستیم، یادآور شد: برخی موانع در مسیر توسعه سرمایهگذاری در آذربایجانغربی ایجاد شده که مشکل مهم توسعه استان بوده، ولی ما گشایشهای قابلتوجهی در این خصوص ایجاد کردهایم.
رحمانی همچنین با اشاره به دیدگاه مثبت رئیسجمهور به آذربایجانغربی و روند توسعه استان، افزود: وزرا نیز همین نگاه را دارند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی در ادامه با انتقاد از نگاه مبتنی بر فضای امنیتی در آذربایجانغربی، تصریح کرد: این نگاه به خوبی عوض شده و همه پیگیر توسعه استان هستند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان بر پایکار بودن دانشگاهها در حوزه توسعه فناوری اطلاعات تاکید کرده و افزود: در این خصوص باید اهتمام ویژهای صورت گیرد.