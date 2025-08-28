به مناسبت هفته دولت پروژه مشارکتی جدول گذاری، ابنیه فنی، زیر سازی و آسفالت ریزی معابر از محل قیر رایگان در روستا‌های اکیز گنبدی و قره دیو هشترود مجموعا با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

چندین طرح عمرانی در شهرستان چاراویماق شامل زیرسازی، آسفالت ریزی، جدول گذاری در روستا‌های قلعه و یاربلاغی، ۱۵ واحد مسکونی در قالب خانه محروم در ۱۵ روستای بخش‌های مرکزی و شادیان جمعا به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان افتتاح شد.

دو طرح عمرانی شامل ساختمان خانه بهداشت روستای امند بخش خواجه شهرستان هریس با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و چهارصد میلیون تومان با زیر بنای ۱۴۰ متر مربع و اجرای کف پوش معابر، زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت معابر روستایی بخش خواجه با هزینه‌ای بالغ بر ۶میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.

ناوگان و ماشین آلات سنگین شهرداری یامچی به بهره برداری رسید. شهرداری یامچی برای خرید و راه اندازی ناوگان و ماشین آلات سنگین بیش از ۲۷ میلیارد تومان هزینه کرده است.

کلنگ احداث سالن ورزشی چند منظوره شهرداری یامچی نیز در متراژ ۱۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۶ میلیارد توسط شهرداری یامچی به زمین زده شد. مجموعه ورزشی رو باز در روستای مرکید یامچی در ۸۰۰ متر مربع افتتاح و مورد بهرداری قرار گرفت بخش خصوصی برای احداث این واحد ورزشی ۳ میلیارد تومان هزینه کرده است.

مراسم کلنگ‌زنی مخزن بزرگ آب شرب شهر لیلان و هشت روستا با حضور ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی و ابراهیم سلیمانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد. این پروژه با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان به مرحله اجرا درخواهد آمد و هدف اصلی آن تامین پایدار آب شرب شهر لیلان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان است.

۳ پروژه بهداشتی و درمانی در دانشکده علوم پزشکی سراب افتتاح شد. این طرح‌ها شامل احداث مراکز جامع سلامت روستای کلیان و شهید رضوانی سراب و آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی می‌باشد. این طرح‌ها در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است. جهت ساخت و تجهیز این مراکز اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی روستای جانانلو، گازرسانی به روستای دینه‌ور، آسفالت‌ریزی معابر شهر عاشقلو، یک‌دستگاه بیل‌بکهو شهرداری عاشقلو، ارتقای فناوری اینترنت و توسعه تجهیزات دیتا در ۱۴ روستا، دیوار سنگی و جدول‌گذاری در پنج روستا، دیوار سیل‌بند و پل سنگی روستای اِبریق و کانال کشاورزی روستای عمارت از جمله طرح‌های عمرانی و خدماتی در بخش منجوان شهرستان خداآفرین بود که برای اجرای آنها روی هم ۴۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

چندین طرح توزیع برق شهرستان آذرشهر از قبیل تبدیل شبکه مسی به خود نگهدار، روشنایی معابر و نوسازی ترانس‌های برق با اعتباری بالغ بر ۱۱۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

۳۳ طرح تجمیعی مخابرات شهرستان اسکو در شهر سهند به صورت نمادین به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل افتتاح سایت bts به صورت نمادین در شهر سهند می‌باشد. برای اجرای این طرح‌ها اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با حضور ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی و غلامرضا رسول‌زاده مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان عملیات روکش آسفالت معابر روستایی به طول ۱۵ کیلومتر در شهرستان لیلان به بهره‌برداری رسید. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی طرح‌های عمرانی و خدماتی در مراغه افتتاح شد. کارخانه تولید آلیاژ‌های فولادی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در مراغه به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. ظرفیت تولید این کارخانه سالانه ۱۲۰ هزار تن انواع شمش فولادی است.

همچنین سردخانه چهار هزار تنی میوه در مراغه با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومانی و اشتغال ۲۷ نفر به بهره برداری رسید.

۳ باب مدرسه خیرساز با ۱۴ کلاس و صرف ۶۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی ۹ باب مدرسه و ساخت خانه جوان در این شهرستان کلنگ زنی شد.

پروژه‌های مخابراتی شهرستان هوراند شامل ارتقای تکنولوژی از 2G به 4G سایت BTS همراه اول وروجن سفلی و توسعه رادیو RTN جهت افزایش پهنای باند آقبراز افتتاح شد.

کلنگ ساخت پنج مدرسه ۳۰ کلاسه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان توسط خیران در روستا‌های شهرستان بستان آباد به زمین زده شد.