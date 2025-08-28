به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در بازدید از یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات پزشکی مستقر در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، ایران را در تولید تجهیزات پزشکی در منطقه سرآمد معرفی کرد و گفت: همچنین ۱۰۰ درصد تولید در حوزه تجهیزات اتاق عمل داخلی است و درمجموع در حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشکی ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و در این زمینه درحال رشد هستیم.

سعیدرضا شاهمردادی، توانایی تولید کالا‌های پزشکی را در داخل پنج هزار قلم و از تنوع بالا در مقایسه با دارو درحوزه درمان دانست و افزود: در سال‌های اخیر ایران رشد و جهش خوبی در تنوع وتعدادتجهیزات پزشکی به ویژه حوزه دانش بنیان داشته است.

وی، بیش از ۲۲۰۰ شرکت تولیدی را در حوزه تولید تجهیزات پزشکی درکشور فعال دانست و گفت: اصفهان قطب سوم تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان درکشور است که تولیداتی همچون شتاب دهنده خطی با قابلیت درمان سرطان واز پیشرفت قابل توجهی در تولید دستگاه‌های تجهیزات هایتک همچون سی تی اسکن ودستگاه‌ها درحوزه آزمایشگاه ودندانپزشکی وتجهیزات اتاق عمل در کشور برخوردار است.

همچنین درحوزه ملزومات پزشکی شاهد رشد وپیشرفت قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه درحمایت از تولید تجهیزات داخلی صنعت پزشکی حذف ارز ترجیحی از حوزه دستگاه‌ها را داشته‌ایم، افزود: درحوزه ملزومات پزشکی هرکالای تولید داخل داشته ارز ترجیحی آن حذف ومابه التفاوت در قالب تجهیز یاردر قالب بیمه‌ها پرداخت می‌شود، بطوریکه پرداختی از جیب تولید کننده نباشد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، اولویت خرید برای مراکز درمانی را خرید کالا‌های تولید داخل برشمرد و افزود: این امر اقدام مهمی است ودر خرید‌های جدید برای بحث ذخیره راهبردی اولویت تامین تولید داخل است.