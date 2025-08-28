چهار طرح آبرسانی همزمان با هفته دولت در شهرستان‌های بیضا، پاسارگاد و نورآباد ممسنی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان فارس گفت: همزمان با هفته دولت، چهار طرح آبرسانی در شهرستان‌های بیضا، پاسارگاد و نورآباد ممسنی افتتاح شد.

اردوان نیکنام افزود: فاز نخست طرح آبرسانی به مسکن ملی در شهر نورآباد شامل پنج و نیم کیلومتر لوله گذاری، چهار کیلومتر لوله گذاری شبکه داخلی و یک و نیم کیلومتر خط انتقال برای تامین آب ۵۸۸ خانوار این شهرک با هزینه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین وحید حق‌شناس معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس بیان کرد: ۲ طرح آبرسانی به مجموعه ۳۳ روستایی بخش مرکزی با هزینه بیش از ۱۵۵ میلیارد ریال و آبرسانی به مسکن ملی شهر بیضا با هزینه بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین معاون استاندار فارس افزود: طرح آبرسانی دولت‌آباد پاسارگاد شامل ساخت ایستگاه پمپاژ این روستا و برق‌رسانی با هزینه بیش از ۳۵ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مسعود گودرزی بیان کرد: با اجرای این طرح بیش از ۶۰۰ خانوار از ۹ روستای مجموعه جیسقان شهرستان پاسارگاد از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.