به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند با اشاره به بهره برداری پیش از موعد تقاطع غیر همسطح شریعتی خرم آباد گفت: دومین تقاطع غیر همسطح موسوم به تقاطع غیر همسطح امام رضا هم در مراحل پایانی قرار دارد که تا پایان شهریورماه به بهره برداری می‌رسد و عملیات اجرایی سومین تقاطع غیر همسطح از بلوار شهید شفیع پور به بلوار شهید چاغروند نیز همزمان با هفته دولت آغاز شده است.

وی افزود: مسئله اصلی شهر خرم آباد ترافیک‌های پیچیده آن است در حالی که هنوز کلانشهر نیست.

بارانی بیرانوند ادامه داد: سه تفاهم نامه برای ایجاد تقاطع‌های همسطح در چند نقطه پر ترافیک شهر در دستور کار قرار گرفت و تاکنون رضایت نسبی در این خصوص ایجاد شده است.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های عمرانی حوزه مدیریت شهری از جمله کنارگذر جهادگران و رفع موانع خیابان موازی حافظ، آنها را اقدامات ارزشمندی برای بهبود مشکلات ترافیکی شهر عنوان کرد.