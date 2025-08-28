پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از صدور نخستین مجوز شرکت عامل تطبیق در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی گفت: پس از تأییدیه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این مجوز توسط ادارهکل استان صادر شد.
وی افزود: این شرکت وظیفه ارزیابی و استانداردسازی تمامی تأسیسات گردشگری دارای ضوابط را بر عهده دارد و در راستای ارتقای کیفیت خدمات و ساماندهی فعالیتهای گردشگری استان فعالیت خواهد کرد.
ابراهیمی صدور این مجوز را اقدامی مهم در جهت اعتمادسازی برای گردشگران و سرمایهگذاران دانست و گفت: فعالیت شرکت عامل تطبیق، تضمینکننده رعایت استانداردها و ارتقای سطح خدمات در بخشهای مختلف گردشگری استان خواهد بود.