به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی گفت: پس از تأییدیه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این مجوز توسط اداره‌کل استان صادر شد.

وی افزود: این شرکت وظیفه ارزیابی و استانداردسازی تمامی تأسیسات گردشگری دارای ضوابط را بر عهده دارد و در راستای ارتقای کیفیت خدمات و سامان‌دهی فعالیت‌های گردشگری استان فعالیت خواهد کرد.

ابراهیمی صدور این مجوز را اقدامی مهم در جهت اعتمادسازی برای گردشگران و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: فعالیت شرکت عامل تطبیق، تضمین‌کننده رعایت استاندارد‌ها و ارتقای سطح خدمات در بخش‌های مختلف گردشگری استان خواهد بود.