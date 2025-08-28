به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سعید سحرخیزان درباره اردوی تیم فوتبال امید ایران برای آماده‌سازی شرکت در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا گفت: خیلی‌ها خوشحالم در این اردو حضور دارم. برای هر بازیکنی افتخار بزرگی است در اردو‌های تیم‌های ملی حضور داشته باشد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

وی ادامه داد: با بیشتر بازیکنان در تیم جوانان حضور داشتیم و از همدیگر شناخت داریم. کادرفنی خوبی داریم و با ایده‌ای که دارند می‌توانیم تیمی در خور شان نام ایران درست کنیم. به همین منظور، تلاش خواهیم کرد در مسابقات پیش‌رو حداکثر امتیاز‌ها را بگیریم و به عنوان سرگروه بالا بیاییم. هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و سه امتیاز هر سه بازی برای ما مهم است.

بازیکن تیم فوتبال امید ایران در مورد بازی تدارکاتی با چین تایپه که قرار است فردا برگزار شود، خاطرنشان کرد: کادرفنی صلاح دانستند با چین تایپه بازی کنیم که به نوعی شبیه سازی بازی اول مقابل‌مان هنگ‌کنگ در مسابقات زیر ۲۳ سال است. این دیدار به لحاظ ذهنی ما را آماده بازی با هنگ‌کنگ می‌کند.

سحرخیزان در خصوص تغییر ساعت دو بعزی اول تیم ملی امید که از ساعت ۱۷:۳۰ به ۱۸:۳ یافت، گفت: با توجه به شرایط اب‌وهوایی امارات قطعا هر چقدر زمان بازی در ساعت مناسبی برگزار شود، برای ما بهتر است و باید از فدراسیون فوتبال بابت رایزنی انجام شده تشکر کنیم. ما تلاش می‌کنیم بازی در هر ساعتی برگزار شود، نمایش مثبتی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: جا دارد از بازیکنان و کادرفنی که تمرینات را برگزار کردند، تشکر کنم. آقای امید روانخواه در این مدت سعی کردند همه جوره تیم را برای مسابقات آماده کنند. از رئیس فدراسیون فوتبال نیز که شرایط اردو را برای تیم ملی امید فراهم کردند تشکر می‌کنم. ما تلاش می‌کنیم نتایجی در خور مردم بگیریم و آنها را خوشحال کنیم.