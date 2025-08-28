به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز شهادت امام رضا، چایخانه امام رضا (ع) با حضور جمعی از مسئولان و خادمیاران در میدان مدرس شهرستان خمین افتتاح شد.

برای ساخت و بهره برداری از چایخانه امام رضا (ع)، ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

........

همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، جمعی از مسئولان و روسای ادارات خمین با حضور در گلزار شهدای این شهر، قبور مطهر شهدا را گلباران کردند.

.......

به مناسبت هفته دولت مسئولین شهرستان آشتیان مزار شهدای آشتیان را غبارروبی کردند.

همچنین جمعی از مسئولان شهرستان با خانواده شهید والامقام مهدی رحیمی دیدار و از صبر و بردباری آنان تجلیل کردند.