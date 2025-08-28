وزیر کشور گفت: تا امروز ۱۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار قرار گرفته بود که با افتتاح این طرح ۴۰ مگاواتی، ظرفیت بهره‌برداری‌شده به بیش از ۲۱۶ مگاوات افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسکندر مومنی» در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰مگاواتی امیرکبیر گفت: امروز شاهد یک حرکت ملی برای توسعه انرژی‌های پاک هستیم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در خط مقدم این تحول قرار دارند.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری تولید ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی و کشور یک ضرورت ملی است، افزود: انرژی خورشیدی موهبتی الهی است که بدون هزینه در اختیار ما قرار گرفته و می‌تواند به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، بهبود شرایط زندگی مردم و حفظ میراث طبیعی برای آیندگان کمک کند.

مومنی تأکید کرد: تا امروز ۱۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار قرار گرفته بود که با افتتاح این طرح ۴۰ مگاواتی، ظرفیت بهره‌برداری‌شده به بیش از ۲۱۶ مگاوات افزایش یافته است.

وزیر کشور ضمن قدردانی از کارآفرینان، صنعتگران و سرمایه‌گذارانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه ما این است که مسیر تولید و اشتغال را برای بخش خصوصی هموار کنیم و اجازه ندهیم پیچ‌وخم‌های اداری مانع سرعت اجرای پروژه‌ها شود.

وی افزود: این دستاورد بزرگ نتیجه همبستگی ملی و همکاری جمعی است و باید تقویت فرهنگ کار گروهی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مومنی گفت: همان‌طور که رزمندگان در گذشته با ایثار و همبستگی از کشور دفاع کردند، امروز نیز کارآفرینان و تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی‌های پاک سربازان خط مقدم توسعه ملی به شمار می‌آیند.