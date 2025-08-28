به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نشست قرعه کشی هجدهمین دوره لیگ های برتر و دسته یک تیراندازی سلاح های بادی ایران با حضور ناصر رسولی، دبیر کل فدراسیون، اعضا کمیته اجرایی لیگ و نمایندگان تیم ها و سلمان صالحی و علی گداری، رییس کمیته های لیگ و مسابقات برگزار شد.

در این جلسه نکات مرتبط با مسابقات، میزبانی و تعداد دیدارها اعلام و میزبانان مشخص شد و تیم ها حریفان خود را در دیدارهای رودررو شناختند.

همچنین تیم ها تا ۲۲ شهریور فرصت دارند تا نسبت به ارائه قرارداد و مدارک اقدام نمایند.

هفته اول و دوم لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه آقایان در ۱۰ و ۱۱ مهر و لیگ دسته یک بانوان ۱۷ و ۱۸مهر و لیگ برتر آقایان ۲۴ و ۲۵مهر انجام خواهد شد. تاریخ شروع لیگ برتر بانوان و برنامه کلی دیدارها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.