به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فردوسی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان امور مالیاتی کشور درآیین تکریم احمدرضا مدبرنیا مدیرکل قبلی امور مالیاتی استان و معارفه مهران علائی به عنوان سکاندار جدید اداره کل امور مالیاتی استان بر اهمیت نقش این نهاد در تحقق عدالت مالیاتی و تکریم ارباب رجوع تاکید و ابراز امیدواری کرد: این اداره کل شاهد تداوم پیشرفت‌ها ونوآوری‌ها در حوزه اقتصادی باشد.

خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی کشور هم در این آیین به لزوم همکاری وهم افزایی برای تحقق اهداف سازمانی و حفظ کرامت وشأن مودیان اشاره کرد و تاکید کرد:مقابله با فرار مالیاتی در اولویت‌های نظام مالیاتی کشور قرار گیرد.

در این آیین مهران علایی، مدیرکل جدید امور مالیاتی استان نیز، مالیات ستانی هوشمند مبتنی بر قانون ومقررات، تقویت نظم سازمانی، تکریم ارباب رجوع، حفظ کرامت مودیان و تسهیل فرایند‌های مالیاتی را از برنامه‌های خود در این اداره کل برشمرد.