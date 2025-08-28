علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به جمع سایر بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در تاجیکستان پیوستند.

جهانبخش و طارمی به جمع ملی پوشان اضافه شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پیش از نخستین تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به سایر بازیکنان تیم ملی در شهر دوشنبه پیوستند.

جهانبخش و طارمی با صلاحدید امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در این تمرین حضور خواهند داشت.

تیم ملی فوتبال ایران عصر فردا (جمعه، هفتم تیر) در نخستین دیدارش در رقابت‌های «کافا ٢٠٢۵» به مصاف تیم ملی افغانستان می‌رود.