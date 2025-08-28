به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در جریان بازدید‌های سرزده از مجتمع‌های قضایی شهر اصفهان با حضور در مجتمع شهید مطهری، گفت: این مجتمع قضایی به لحاظ وجود شعب کیفری، حقوقی و یک شعبه دادگاه صلح و همچنین از نظر میزان ورودی و مختومه پرونده، از مجتمع‌های مهم اصفهان به‌شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام اسداله جعفری همچنین از بهبود نرخ تعیین اوقات رسیدگی در دادگستری استان خبر داد و گفت: بر اساس شاخص‌های کیفیت‌سنجی ارائه خدمات قضایی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها نرخ زمان رسیدگی و تعیین اوقات رسیدگی به پرونده است. بر همین اساس نرخ رسیدگی در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان ۱۸ ماه بود که با تلاش جهادی همکاران و اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی به‌ویژه در رفع اطاله دادرسی، این زمان به یک سال رسید و با ادامه این روند در حال حاضر نرخ زمان رسیدگی به پرونده در مجتمع شهید مطهری حداکثر ۶ ماه است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی، یکی از مهمترین مشکلات این مجتمع را مشکل فضای فیزیکی برای مراجعان و کارکنان و مسئله دیگر را کمبود نیروی اداری و قضایی عنوان کرد و گفت: بخشی از مشکلات با توجه ویژه رئیس قوه قضاییه برطرف شد و با پیگیری‌های در دستور کار سعی در رفع این مشکلات و مسائل خواهیم داشت تا با افزایش کیفیت خدمت‌رسانی موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر ارباب رجوع را فراهم سازیم.