مراسم گرامیداشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت در بقعه معنوی شیخ نوایی خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای دولت، مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، روحانیون و مسئولان در بقعه معنوی شیخ نوایی خوی برگزار شد.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو بزرگوار با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه انقلابی خود الگوی واقعی خدمتگزاری صادقانه به مردم و نظام اسلامی بودند و نامشان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با رهبری الهی خود مسیر عزت و استقلال را برای ملت ایران ترسیم کرد، افزود: دستاوردهای بزرگ نظام اسلامی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، حاصل ایستادگی مردم در کنار ولایت فقیه و پایبندی به آرمانهای انقلاب است.
امام جمعه خوی همچنین بر ضرورت ادامه راه شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت تأکید کرد و گفت: امروز مدیران و مسئولان باید این شهیدان را سرمشق خود قرار دهند و با خدمت صادقانه، سادهزیستی، پاکدستی و تلاش شبانهروزی در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بر تداوم مسیر شهیدان و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهرستان خوی برگزار شد.