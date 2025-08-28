همزمان با هفته دولت، خاک چال (لندفیل) بهداشتی دفن پسماند شهری اراک با حضور وزیر کشور بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دولت، طرح مرکز دفن زباله (لندفیل) بهداشتی دفن پسماند شهری اراک با حضور وزیر کشور به بهرهبرداری رسید.
این طرح که با هدف ارتقای مدیریت پسماند اجرا شده است، شامل احداث مرکز دفن زباله مهندسیشده با ظرفیت ۲۵۰ هزار متر مکعب است که با صرف اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال تکمیل شده است.
وزیر کشور گفت: تفکیک زباله از مبدا موضوع مهمی است که باید در سطح وسیع فرهنگسازی شود و نیاز است توجه شود که اجتناب از این موضوع مستلزم صرف هزینههای سنگین برای انجام مراحل تفکیک است.
اسکندر مومنی افزود: بهرهمندی از شرایط استاندارد دفن زباله برای حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه دارد و این اقدام ارزشمندی است.
او ابراز داشت: نیاز است رسانهها در ایجاد فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدا همکاری لازم را داشته باشند چرا که این اقدام از صرف هزینههای گزاف جداسازی زباله جلوگیری میکند.
تفکیک زباله در اراک بهخوبی اجرا میشود
استاندار مرکزی در آیین بهرهبرداری از لندفیل بهداشتی دفن پسماند شهری اراک گفت: تفکیک زباله از مبدا در اراک روند مناسبی دارد و مردم در این خصوص به خوبی آگاه شدهاند.
مهدی زندیه وکیلی افزود: از طریق بخش خصوصی زبالههای بازیافتی دریافت و جداسازی انجام میشود و روزانه ۲۵۰ تن زباله بازیافتی در سایت پسماند اراک پردازش میشود.
او ابراز داشت: پسماند عفونی شهر اراک از طریق یک شرکت خصوصی جمعآوری، بیخطرسازی و در نهایت به محل دفن زباله منتقل و دفن میشود.