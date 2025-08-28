مسابقات انتخابی جوانان کشتی فرنگی استان و دوره آموزشی کنترل وارتقای داوران غرب کشور به میزبانی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این رویداد ورزشی، استان کردستان توانست بار دیگر جایگاه مهم خود را در عرصه کشتی کشور به نمایش بذارد.

به گفته مسولان فدراسیون کشتی، کردستان جز ۱۰ استان برتر کشور در ازیابی جامع فدراسیون کشتی قرار دارد و میزبانی این مسابقات نیز نشان از ظرفیت بالای این استان در حوزه کشتی دارد.

این مسابقات بر اساس سیستم جدول نویسی اتحادیه جهانی کشتی و به صورت آنلاین برگزار شد.