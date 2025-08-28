به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال جوانان دختر ایران که با پیروزی مقابل هنگ‌کنگ در پنجمین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا، به دیدار رده‌بندی عنوان پنجم این دوره رسید، فردا، جمعه، ۷ شهریور، باید به مصاف هند برود.

هند با کسب یک مدال طلا در سال ۲۰۲۲ پس از کره‌جنوبی در رده دوم پرافتخارترین تیم‌های قاره کهن قرار دارد، این تیم در شش دوره حضور در این مسابقات دو عنوان پنجمی، یک مقام هفتم، هشتم و نهم نیز کسب کرده است. این تیم که در جام هجدهم در گروه A قرار داشت در مرحله مقدماتی از چین و چین‌تایپه شکست خورد، اما مقابل هنگ کنگ ۲۵ -۳۹ پیروز شد. در ادامه نیز هند با شکست قزاقستان حریف ایران در این مرحله شد.

ملی‌پوشان دختر کشورمان نیز که با نایب قهرمانی در مسابقات سال ۲۰۲۲ در رده هفتم جدول مدالی آسیا قرار دارند، در حالی به مصاف هند می‌روند که دو پیروزی ارزشمند مقابل قزاقستان و قرقیزستان در مرحله مقدماتی این دوره کسب کردند و در ادامه با پیروزی برابر هنگ‌کنگ حریف هند شدند.

دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان پنجم جام هجدهم روز جمعه، ۷ شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا روز جمعه با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.