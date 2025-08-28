به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند.

نتایج اولیه پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به صورت کارنامه اولیه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و همزمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب رشته محل از ۲۸ خرداد در چندین نوبت تمدید شد.

نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی امروز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

پذیرفته شدگان باید از روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ جهت ثبت نام به سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند.

شروع به دوره همه پذیرفته شدگان حداکثر تا روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ است.

همه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش و مدارک مربوط به طرح خدمات نیروی انسانی و خدمات نظام وظیفه مطابق با فرم ثبت نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش هستند.

سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است.

شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است.

نکته ۱: تکمیل نکردن مراحل ثبت نام در مواعد مذکور و یا شروع نکردن دوره در تاریخ فوق‌الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می‌شود.

نکته ۲: بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان همه دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و دامپزشکی اعم از رایگان و غیر رایگان چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در دوره آتی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را نخواهند داشت.