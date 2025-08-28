رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: رژیم صهیونیستی به صورت آشکار، هدفمند و عمدی به دنبال قتل عام بیشترین تعداد از مردم فلسطین است.



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود درباره آخرین تحولات تهاجم علیه نوار غزه و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌الملی گفت: دشمن اسرائیلی، همچنان با همه ابزار‌ها ملت فلسطین را هدف قرار می‌دهد و به صورت آشکار، هدفمند و عمدی به دنبال قتل عام بیشترین تعداد از مردم فلسطین است.