

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی خراسان رضوی گفت: این مسابقات به مدت یک روز و در مجموعه ورزشی آزادی مشهد برگزار شد.

یساقی افزود: این رقابت‌ها به صورت متمرکز و در یک روز برگزار و بهترین بازیکنان منتخب به اردوی بعدی تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: به دلیل جابه‌جایی زمان برگزاری لیگ راگبی، تصمیم گرفتیم این رقابت‌ها را به صورت متمرکز در خراسان رضوی برگزار کنیم تا حقی از هیچ بازیکنی ضایع نشود و فرصت حضور برای همه فراهم شود.



