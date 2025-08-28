به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ وزیر دادگستری ظهر امروز به عنوان نماینده هیأت دولت از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان ایلام شد و در اولین برنامه سفر خود به استان به همراه احمد کرمی استاندار ایلام به شهرستان ملکشاهی رفت و کارخانه سیلیکون منگنز را افتتاح کرد.

طرح کارخانه سیلیکون منگنز به همت سرمایه گذار خارجی در شهرستان ملکشاهی اجرا شده است و ظرفیت تولید سالانه ۹۰ هزار تن محصول سیلیکون منگنز دارد.

این طرح با سرمایه گذاری بیش از ۴ میلیون و دویست هزار دلاری، برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است.

سیلیکون منگنز که فرو سیلیکو منگنز نیز نامیده می‌شود؛ یک نوع فروآلیاژ است که از ترکیب عناصر سیلیکون، منگنز و آهن به همراه کربن تشکیل شده و اصلی‌ترین کاربردآن در صنعت فولادسازی است.