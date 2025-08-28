به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرون بروکس که با شکست دیوید تیلور نامدار در مسابقات انتخابی، نماینده آمریکا در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس و صاحب مدال برنز شد؛ حالا به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش نقره‌داغ شده است.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند؛ آرون بروکس ۲۵ ساله به مدت سه سال و تا زمان بررسی حکم دادگاه، از هرگونه فعالیت در رشته کشتی محروم شده است. چند ماه پیش، تست اول دوپینگ بروکس در آزمایش آژانس مبارزه با دوپینگ ایالات متحده آمریکا (USADA) به خاطر استفاده بدون نسخه از یک مکمل حاوی ماده ممنوعه DHEA (دهیدرواپی‌آندروسترون) مثبت شد و حالا خبر می‌رسد که دومین تست دوپینگ او در USADA نیز مثبت شده است.

اگر این محرومیت پا بر جا بماند، بروکس تا قبل از مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ قادر به انجام هیچگونه فعالیت رسمی نخواهد بود. این محرومیت همچنین می‌تواند شامل ممنوعیت تمرین در هر مرکز کشتی ایالات متحده یا با هر کشتی‌گیری که در تیم ایالات متحده عضویت دارد، شود.