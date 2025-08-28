در هفته دولت، آیین غبارروبی گلزار شهدای شهر نسر بخش رخ با حضور معاون فرمانداری تربت حیدریه و مسئولان نسر و بخش رخ برگزار شد. ‎

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرماندار تربت حیدریه در آیین غبارروبی گلزار شهدای نسر با اشاره به نقش الهام بخش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، خدمت به مردم را اساس کار دستگاه‌های اجرایی برشمرد و گفت: باید با همه توان برای گره گشایی از کار مردم و رفع موانع اداری تلاش کنیم.

جعفر رضوانی افزود: در این آیین معنوی، مسئولان با قرائت فاتحه به مقام والای شهیدان والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای نسر، با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و راه شهیدان تجدید میثاق کردند.

وی ادامه داد: گرامیداشت یاد شهدا و بازخوانی خدمات دولت‌های گذشته، راهنمای مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان خواهد بود.

رضوانی گفت: تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم و پیروی از ارزش‌های والای شهیدان، وظیفه همیشگی مسئولان است و هفته دولت فرصت مناسبی برای یادآوری این مسئولیت‌هاست.

وی افزود: مسئولان و خانواده‌های شهدا در پایان مراسم با شرکت در آیین گلباران و عطرافشانی مزار شهیدان، بار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کرده و بر ادامه مسیر خدمتگزاری صادقانه به مردم تأکید کردند.