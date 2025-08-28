امروز به مناسبت روز بیماری سی اف برای این بیماران در بیمارستان کودکان بندرعباس مراسمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده بنیاد سی اف در هرمزگان گفت: در استان هرمزگان ۸۵ بیمار مبتلا به بیماری سی اف داریم.

سعید هاشمی افزود: بیماری سی اف بیماری ژنتیکی است که ۴ عضو بدن مانند دستگاه تنفسی، گوارشی، غدد عرق و دستگاه ادراری تناسلی است.

فوق تخصص ریه کودکان با اشاره به اینکه این بیماری از دوران نوزادی شروع می‌شود گفت: از جمله علائم این بیماری مشکلات گوارشی، طولانی شدن زردی و مشکلات تنفسی، عفونت‌های تنفسی و وزن نگرفتن کودکان است.

هاشمی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای این بیماران بسته‌های رایگان نیز در نظر گرفته که شامل آزمایش، بستری، واکسن و برخی از دارو‌ها است.

بیشتربخوانید:افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۲۰ نفر

کارشناس بیماری سی اف در بیمارستان کودکان با اشاره به کمبود دارو در استان گفت: سهمیه دارویی که برای استان به تعداد بیماران در گذشته تعیین شده بود با افزایش بیماران بیشتر نشده و ما همیشه با کمبود دارو مواجه هستیم.

انیس ترابی افزود: این به مرکزی نیاز دارند که در آن خدمات پزشکی و فیزیوتراپی دریافت کنند که در استان هرمزگان وجود ندارد.