مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: پروازهای حج عمره از فرودگاه بینالمللی بندرعباس آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، جمشید دلفاردی افزود: پروازهای حج عمره به مقصد جده و مدینه با همکاری شرکت هواپیمایی ایرانایر، هر پنج روز یکبار انجام میشود.
وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای فرودگاهی گفت: همه خدمات لازم برای سفر زائران فراهم شده است.
دلفاردی افزود: این پروازها تا بعد از ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
