به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، جمشید دلفاردی افزود: پرواز‌های حج عمره به مقصد جده و مدینه با همکاری شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، هر پنج روز یک‌بار انجام می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های فرودگاهی گفت: همه خدمات لازم برای سفر زائران فراهم شده است.

دلفاردی افزود: این پرواز‌ها تا بعد از ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

بیشتربخوانید: اعزام زوج‌های جوان هرمزگانی به حج عمره بدون ودیعه گذاری