پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای راه اندازی نخستین روستای فناورانه کشور ونخستین منطقه ویژه فناوری کشور با هدف توسعه صادرات شرکتهای دانش بنیان و فناوردر استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اعلام این خبر گفت: با برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری و استقبال چشمگیری از فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی استان شده که تصمیم گرفتیم دفتر ودبیر خانه دائمی اینوا را راه اندازی کنیم، به همین منظور تکمیل زیر ساختها را شروع کردیم وحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم به عنوان زیر ساختار مهم تکمیل خواهیم کرد وقصد داریم نخستین روستای فناورانه کشور ونخستین منطقه ویژه فناوری کشور را با هدف توسعه صادرات شرکتهای دانش بنیان و فناور در استان راه اندازی کنیم.
وی درادامه درتشریح اولویتهای اقتصادی و اجرایی استان گفت: آمارهای حوزه اقتصادی استان قابل دفاع نیست، سرانه فضای آموزشی هم بسیار کمتر از میانگین کشوری است، ما سرمایه گذاری وتوسعه مرزی را که فرصت بی نظیری در آذربایجان غربی است و احیا دریاچه ارومیه را در اولویت برنامهها قرار دادهایم.
استاندار آذربایجان غربی همچنین گفت: راه ۶۰۰ روستا را تا سه ماه آینده با کمک نمایندگان مجلس با دریافت قیر رایگان آسفالت خواهیم کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه مدیران موظف هستند در روزهی چهارشنبه هر هفته برنامه ملاقات مردمی داشته باشند ادامه داد: مدیران برای جذب اعتبارات تلاش کنند با هر مدیری که اعتبار سازمانی اش بر اثر غفلت وکم کاری برگردد وجذب نشود برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سرشماری نفوس ومسکن را بزودی آغاز خواهیم کرد همه باید پای کار باشند ادامه داد: مدیران در بحثمولد سازی نباید کمکاری کنند بلکه باید تلاش کنند با فروش اموال و املاک اضافی نسبت به سرمایه گذاری در بخشهای مناسبتر اقدام کنندغ همچنین احداثنیروگاه خورشیدی باید اولویت فرمانداران باشد نبایددر واگذاری زمین برای احداث نیروگاهها تعلل شود.