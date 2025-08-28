مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی آرام و پایدار، همراه با افزایش حداکثر ۶ درجه‌ای دمای هوای استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با خروجی تدریجی سامانه بارشی فردا جمعه از آسمان گیلان، کاهش ابر و استقرار شرایط جوی پایدار تا اواسط هفته آینده، دمای هوای استان در این مدت ۳ تا ۶ درجه افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در برخی ساعات نامناسب است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۳ درصد است.