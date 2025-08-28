مرکز بهداشت اراک: اجرای طرح ضربتی و بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح ضربتی و بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی اراک در حال اجراست.
محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناسان این واحد در مرکز بهداشت اراک در جریان این بازدیدها با بیان اینکه طرح ضربتی نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان انجام میشود، گفت: برای اجرای این طرح ۱۷ اکیپ بازرسی سرزده دارند و این سرکشیها به دلیل اهمیت موضوع غروب و شب هنگام نیز انجام میشود.
وی افزود: گروههای بازرسی با مشاهده هر تخلفی برخورد قانونی انجام خواهند داشت.