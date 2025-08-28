کابل فوتبال، فرصتی برای دوستی دو ملت ایران و افغانستان رویارویی ایران و افغانستان در چارچوب مسابقات مرکز آسیا موسوم به «کافا» فرصتی برای نزدیکی و همگرایی هرچه بیشتر دو ملت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل فوتبال، فرصتی برای دوستی دو ملت ایران و افغانستان رویارویی ایران و افغانستان در چارچوب مسابقات مرکز آسیا موسوم به «کافا» فرصتی برای نزدیکی و همگرایی هرچه بیشتر دو ملت است.

قرار است جمعه هفتم شهریورماه، تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در چارچوب مسابقات مرکز آسیا موسوم به کافا به مصاف همدیگر بروند. شهروندان کابل معتقدند از آنجا که ایران و افغانستان دو کشور دوست و همسایه هستند، این رقابت‌ها فارغ از نتایج آن، می‌تواند باعث نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت شود.

برخی از شهروندان کابل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما بر این عقیده هستند که برد و باخت در این مسابقه اهمیت زیادی ندارد بلکه تقابل فوتبالی با ایران حایز اهمیت است.

شهروندان کابل با شاره به قدرت و توانایی تیم ملی فوتبال ایران، از تیم ملی افغانستان خواستار بازی زیبا و آبرومندانه هستند.

تیم ملی فوتبال افغانستان از همه ظرفیت‌های خود در مسابقات جام کافا استفاده خواهد کرد تا نتایج خوبی در این مسابقات بگیرد.

تیم ملی فوتبال افغانستان در سال‌های دور موفق شده بود عنوان قهرمانی را در مسابقات جنوب آسیا به دست آورد.