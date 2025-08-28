جنگنده‌های صهیونی دقایقی قبل شهر صنعا را آماج حملات خود قرار دادند و دست کم صدای ۱۰ انفجار گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جنگنده‌های صهیونی دقایقی قبل شهر صنعا پایتخت یمن را آماج حملات خود قرار داده و دستکم صدای ۱۰ انفجار از این شهر شنیده شد.

حملات امروز رژیم صهیونی همزمان با سخنرانی سید عبدالملک الحوثی، رهبر انقلاب یمن انجام شد و در همین راستا منابع صهیونیستی مدعی شدند که در حملات خود مقامات عایل رتبه یمنی را هدف قرار داده‌اند.

شبکه کان رژیم صهیونی اعلام کرد حملات امروز به پایتخت یمن بسیار مهم است چرا که ارتش اسرائیل قصد ترور برخی از مقامات ارشد یمنی را دارد.