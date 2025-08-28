در پنجمین روز از هفته دولت، طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی و اشتغالزایی در شهرستان های استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، همزمان با هفته دولت، ۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی، زیرساختی و اقتصادی در بخش کلاترزان شهرستان سنندج با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.



در شهرستان دیواندره نیز ۴۸ پروژه کشاورزی، خدماتی و ورزشی با اعتبار ۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با اشتغالزایی ۳۶ نفر بطور مستقیم در شهرستان دیواندره به بهره برداری رسید.



از بیجار هم خبر رسید سیلوی پانزده هزار تنی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بیجار و مجتمع گلخانه‌ای با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و با اشتغالزایی مستقیم ۱۸ نفر در روستای خاندانقلی از توابع این شهرستان با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی به بهره برداری رسید.



امروز در مریوان هم نخستین پارک تفریحی، گردشگری و ورزشی بخش سرشیو مریوان با اعتباری بیش از ۸۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.



مردم شهرستان دهگلان هم امروز شاهد افتتاح طرح‌های خدماتی بودند.

افتتاح طرح آسفالت روستای توبره ریز از توابع بخش مرکزی شهرستان دهگلان با اعتباری بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان و توسعه‌ی شبکه گازرسانی از جمله طرح‌هایی بود که در دهگلان به بهره برداری رسید.



در بانه نیز چندین طرح عمرانی و آموزشی در بخش نمشیر شهرستان بانه با اعتبار بیش از ۱۲ میلیارد تومان افتتاح شد.



در شهرستان کامیاران هم طرح آسفالت راه روستایی شاهینی و طرح آبیاری اراضی کشاورزی با مجموع اعتبار ۲۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.