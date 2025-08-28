به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه اختصاصی باشگاه استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۷ به وقت محلی در حالی برگزار شد که محل تمرین حدود ۳۰ دقیقه با مرکز شهر دوشنبه تاجیکستان فاصله داشت.

تمرین امروز یک ساعت طول کشید که مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش به همراه مجید علیاری در جمع بازیکنان حاضر شدند.

*تنها تمرین تیم ملی ایران قبل از بازی با افغانستان، بیشتر به انجام ریکاوری بدنی بازیکنان اختصاص داشت.

*بازیکنان فقط حدود ۲۰ دقیقه تمرین تاکتیکی را برای بازی فردا مرور کردند تا فردا جمعه نخستین بازی خود را در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ برگزار کنند.

تیم های ملی فوتبال ایران و افغانستان فردا جمعه ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان در گروه B به مصاف هم می‌روند.