نود و پنج طرح خدماتی و عمرانی با حضور وزیر کشور در شهرستان ساوه افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور وزیر کشور در ششمین روز از هفته دولت، ۹۵ پروژه خدماتی و عمرانی شهرستان ساوه افتتاح و به بهره برداری رسید.

وزیر کشور از عبور از ناترازی‌های موجود در آینده نزدیک خبر داد.

اسکندر مومنی در حاشیه بهره برداری از یک نیروگاه خورشیدی در ساوه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، رفع ناترازی‌ها با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.

وزیر کشور افزود: با تدبیر رئیس جمهور اولویت اول در بهره برداری از تولید انرژی‌های خورشیدی، همان استان و همان منطقه تولید انرژی است و امیدواریم با این تدبیر رئیس جمهور ان شاءالله در آینده نزدیک از ناترازی‌ها عبور کنیم.

مومنی با اشاره به هدفگذاری استان مرکزی برای تولید پنج هزار مگاوات انرژی خورشیدی افزود: تا قبل از امروز بیش از صد و هفتاد مگاوات به بهره برداری رسیده و امروز هم چهل مگاوات به شبکه سراسری پیوست.

او افزود ظرفیت نهایی طرحی که امروز افتتاح شد ۲۷۰ مگاوات پیش بینی شده که بخشی از آن امروز به بهره برداری رسید و بخش باقیمانده بر اساس برنامه زمانبندی اجرا خواهد شد.