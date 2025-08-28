به مناسبت هفته دولت از مدرسه ۷ کلاسه «شهید رئیسی برکت» در روستای سولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان در این مراسم گفت: این مدرسه با زیربنای هزار و ۴۸۰ متر مربع برای دانش آموزان دوره ابتدایی شامل کلاس، سالن اجتماعات و آزمایشگاه است.

رسول شیدایی افزود: این مدرسه در دو طبقه ساخته شده است و برای آن هزار و ۵۰۰ متر مربع محوطه سازی و آسفالت انجام شده است.

او تصریح کرد: برای ساخت این مدرسه ۲۵ میلیارد تومان از محل منابع بنیاد برکت، اعتبارات ملی و کمک نیکوکاران هزینه است.