امسال ۲۹هزار و ۳۵۰ نفر از مردم نیک اندیش استان البرز به بیماران‌خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سید محمد میری گفت: امسال ۳۳هزارو ۸۷۳ نفر از مردم نیک‌اندیش استان برای اهدای خون به مراکز اهدای خون در استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۹هزارو ۳۵۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: در این مدت ۱۳هزارو ۶۴۶ نفر از اهداکنندگان، به صورت مستمر و با برنامه‌ریزی منظم در این امر حیاتی شرکت کردند.

وی گفت: تامین خون سالم و کافی نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه بانوان بوده و مهمترین عامل کاهش میزان مشارکت بانوان در امر خداپسندانه اهدای خون، نگرانی آنان از ایجاد کم خونی بعد از اهدای خون است.

میری با بیان اینکه اکنون سه مرکز اهدای خون در مرکز گلشهر، مهربانو و توحید برای اهدای خون دراستان البرز فعال است. تاکید کرد: بانوان اطمینان داشته باشند که پزشکان سازمان انتقال خون پس از کارشناسی دقیق اقدام به خونگیری می‌کنند.