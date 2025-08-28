به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری سما تلویزیون اسرائیل، حملات هوایی به صنعا پایتخت یمن را بی‌سابقه و مهم تصویب کرد. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد در بعضی از حملات به صنعا، ساختمان‌هایی که تصور می‌شود، رهبران جنبش انصارالله در آنها حضور دارند از جمله خانه‌های آنها، هدف قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی: هدف حملات هوایی به صنعا، ترور رهبر انصارالله بود

خبرگزاری سما گزارش داد: رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند هدف حملات هوایی به صنعا، ترور شخص عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن بود. یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل، حملات هوایی این رژیم به یمن را تایید کردکانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد طرح ترور‌ها در یمن، اوایل این هفته تصویب شد.

منابع صهیونیستی: هدف حملات به یمن، ترور مقامات بلندپایه است

شبکه تلویزیونی العربی گزارش داد: کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد این رژیم حملات گسترده و بزرگی را داخل خاک یمن انجام می‌دهد. هدف حملات در یمن ترور مقامات برجسته است. رسانه‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند نیروی دریایی این رژیم در حملات به یمن مشارکت دارد. حملات جدید به صنعا ادامه دارد و کوه عطان در غرب پایتخت، بمباران شد.

۱۰ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا

خبرگزاری سما گزارش داد: صنعا پایتخت یمن هدف ۱۰ حمله هوایی قرار گرفت و صدای انفجار‌های مهیب در این شهر شنیده شد.