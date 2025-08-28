گازرسانی به ۱۰۲۷مین روستای استان مرکزی و افتتاح نخستین پل عابر پیاده هیدرولیکی کشور در مامونیه، بخشی از طرح‌های افتتاح شده هفته دولت در شهرستان زرندیه است.

توجه همزمان دولتمردان به شهر و روستا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سفر استاندار مرکزی به مناسبت هفته دولت به شهرستان زرندیه ۶۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۷۱ میلیارد تومان و اشتغال ۱۴۰۲ نفر بهره‌برداری شد.

بخشی از طرح‌های افتتاح شده بدین شرح است:

موزه مردم شناسی مامونیه؛

افتتاح اولین پل عابر پیاده هیدرولیکی کشور در مامونیه؛

افتتاح پنج طرح راهسازی با اعتباری افزون بر ۹۳ میلیارد تومان در جاده احمدآباد فصیح خشکرود؛

بهره‌برداری از پروژه گازرسانی روستای علی آباد بخش زاویه با اعتباری بالغ بر سه و نیم میلیارد تومان؛

بهره‌مندی ۱۰۲۷مین روستای استان از نعمت گاز در روستای علی آباد خشکرود؛

و افتتاح مرکز جامعه سلامت شهید اشترخانی شهر رازقان مرکز بخش خرقان شهرستان زرندیه.

استاندار مرکزی گفت: همزمان با هفته دولت ۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی می‌شود. این پروژه‌ها شامل ۵۸ طرح عمرانی و هفت طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۱۵۷۱ میلیارد تومان است که در مجموع برای ۱۴۰۲ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امسال توزیع مناسبی از اعتبارات در اختیار نمایندگان انجام شد که بیشترین اعتبار برای راه‌های مواصلاتی در نظر گرفته شده است.