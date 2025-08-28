پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکس با عنوان «چشم سوم» با آثار هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای لرستان در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پنجاه اثر هنرجویان نوجوان هنرستان هنرهای زیبای لرستان در قالب نمایشگاهی با عنوان «چشم سوم» در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی خرم آباد به نمایش گذاشته شد.
هر اثر روایتگر خلاقیت و نگاه منحصربهفرد هنرجویان به محیط پیرامونشان است.
«چشم سوم» تنها یک نمایشگاه نیست فرصتی است برای دیدن جهان از نگاه نوجوانانی که با هنر، زندگی را با رنگ و نور و نگاه تازه تجربه میکنند.