به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین روز مسابقات لیگ دسته یک تنیس باشگاه‌های کشور در زمین‌های تنیس مجموعه سجاد مشهد برگزار و تیم‌های برتر این روز معرفی شدند.

در نخستین دیدار، نقشینه چسب تهران با نتیجه ۳ بر صفر گرین را برد، هیئت تنیس اصفهان با همین نتیجه از سد بازرگانی آسانسور رحیم زاده عبور کرد، هیئت تنیس سمنان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب ملوان الف شد، ملوان نداجا ب با همین نتیجه راکت کلاب را شکست داد، دزیپی با تکرار این نتیجه آینده سازان خراسان شمالی را برد و تیم‌های هیئت تنیس البرز، نفت اهواز با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم‌های ساپلیمنت سیزده و آن کورت استایل به برتری رسیدند و هیئت تنیس خراسان رضوی با نتیجه ۲ بر یک جواهری حیدری را برد.

به این ترتیب در دومین روز بازی‌ها و با برگزاری ۲ دیدار تیم‌های هیئت تنیس البرز و دزپی با هم دیدار می‌کنند و تیم رعد پدافند ارتش الف با آینده سازان خراسان شمالی مسابقه می‌دهد.

در این دوره از مسابقات ۱۷ تیم از استان‌های اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان و فارس حضور دارند و ۵ تا ۱۱ شهریور برای کسب عنوان قهرمانی با هم دیدار می‌کنند.

این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده (داور نشان سفید) و مدیریت سمیرا قدسی در زمین‌های تنیس سجاد مشهد برگزار می‌شود.