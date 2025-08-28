پخش زنده
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: با توجه به پایان مهلت قانونی دارندگان اسناد دفترچهای قدیمی، این افراد باید هر چه سریعتر برای تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ حدنگاری اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یاسر ملکی گفت: مطابق مفاد تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) و اتمام مهلت ۵ ساله تبدیل اسناد دفترچهای به کاداستری، ضروری است که مردم در اسرع وقت با در دست داشتن اسناد دفترچهای و کارت ملی خود، به واحد ثبتی مربوطه که ثبت ملک انجام شده است، مراجعه و نسبت به کاداستری کردن اسناد دفترچهای خود اقدام کنند.
وی همچنین افزود: از همه دارندگان املاک دعوت میشود تا برای تعویض سند ملکی خود به تک برگ، با در دست داشتن اصل سند و مدارک هویتی به اداره ثبت محل صدور اسناد خود مراجعه کنند.