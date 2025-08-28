به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دانشگاه پیام نورکشور در سفر به مهاباد و در نشست با مسئولان استانی، شهرستانی و اعضای هیئت علمی با اشاره به اضافه شدن دو رشته کارشناسی ارشد به مجموع رشته های تحصیلی این دانشگاه گفت: همایش‌های بین المللی و استانی با مشارکت فرمانداری و اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور مهاباد برگزار می شود.

دکتر امین ناجی افزود: با همکاری پارک علم و فن آوری استانها و ارائه راهکارهایی مناسب، پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنند و به صورت مشترک به عنوان مراکز رشد در مرکز دانشگاه پیام نور آن استان به کارگرفته شود.

رئیس دانشگاه پیام نور مهاباد هم گفت: در این دانشگاه ۵۰ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود و درسال تحصیلی جدید دو رشته کارشناسی ارشد به تعداد رشته های این دانشگاه اضافه خواهد شد.

رضا قادری افزود: با حل مسائل و مشکلات زیرساختی این دانشگاه شاهد پیشرفت و پیشبرد بیشتر این دانشگاه درسطح های علمی در مقالات کشوری و جهانی خواهیم بود.

درحال حاضر دو هزار و ۵۰۰ دانشجو در رشته های کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهاباد مشغول به تحصیل هستند.