پخش زنده
امروز: -
وی با اتهام حمایت از تروریست و یهودی ستیزی در فرانسه توسط نیروهای امنیتی نقاب دار به طرز وحشیانهای دستگیر و به زندان فرستاده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،خبر ناپدید شدن اسفندیاری که مترجم و دانشآموخته دانشگاه لیون فرانسه است، مارس ۲۰۲۵ از سوی خانوادهاش به مقامات ایرانی گزارش و مشخص شد او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
دادستانی پاریس اعلام کرد مهدیه اسفندیاری به اتهام حمایت از زنان و کودکان مطلوم فلسطین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شده است.
مهدیه حالا بیش از ۶ ماه است که در زندان فرن فرانسه و در میان مجرمان امنیتی در اسارت است.