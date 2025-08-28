وی با اتهام حمایت از تروریست و یهودی ستیزی در فرانسه توسط نیرو‌های امنیتی نقاب دار به طرز وحشیانه‌ای دستگیر و به زندان فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،خبر ناپدید شدن اسفندیاری که مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون فرانسه است، مارس ۲۰۲۵ از سوی خانواده‌اش به مقامات ایرانی گزارش و مشخص شد او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.

دادستانی پاریس اعلام کرد مهدیه اسفندیاری به اتهام حمایت از زنان و کودکان مطلوم فلسطین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شده است.

مهدیه حالا بیش از ۶ ماه است که در زندان فرن فرانسه و در میان مجرمان امنیتی در اسارت است.