برپایی میز خدمت در مصلیهای نماز جمعه سراسر استان
به مناسبت هفته دولت و هفته بسیج ادارات و کارمندان میز خدمت مسئولان در مصلی های نماز جمعه برپا می شود.
سرهنگ تند پور افزود: میز خدمت جهادی فردا با حضور استاندار، معاونان و مدیران دستگاههای خدمات رسان در مصلی امام خمینی ره شهر یاسوج برپا می شود.
وی ادامه داد: همزمان با برپایی میز خدمت میقاق حلقات صالحین پایگاههای کارمندی نیز در مصلی مرکز استان و شهرستانها برگزار می شود.
رئیس سازمان بسیج کارمندان و ادارات استان از برگزاری همایش پباده روی در شهر یاسوج به همین مناسبت خبر داد.
تند پور ضمن دعوت از شهروندان برای شرکت در این همایش اضافه کرد: فردا جمعه ساعت ۱۷ همایش پیاده روی از گلزار مطهر شهدا به سمت پارک ولایت یاسوج برگزار میشود.