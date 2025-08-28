به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران در اردوی تدارکاتی قطر نظارت دقیقی بر شرایط بدنی و آمادگی جسمانی شاگردانش دارد. او امروز پیش از آغاز تمرین، همه ملی‌پوشان را وزن‌کشی کرد و مقرر شد این روند هر سه روز یک‌بار در طول اردو تکرار شود.

پیاتزا در این اقدام که با هدف کنترل آمادگی جسمانی و مدیریت شرایط بدنی تیم انجام شد، به چند بازیکن بابت تغییرات وزنی تذکر جدی داد و بر اهمیت تغذیه، استراحت و نظم فردی تأکید کرد. سرمربی تیم ملی معتقد است که در آستانه مسابقات قهرمانی جهان، جزئی‌ترین مسائل فیزیکی می‌تواند در کیفیت عملکرد تیم تأثیرگذار باشد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در هتل گرند رجنسی دوحه مستقر است و در ادامه اردوی آماده‌سازی، دیدار‌های دوستانه‌ای برابر قطر برگزار خواهد کرد.

ملی‌پوشان ایران پیش از این، در نخستین دیدار دوستانه اردوی قطر موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک مصر را شکست دهند.