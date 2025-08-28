رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مشکلات اهالی روستا‌های گوی تپه، قره آغاج کوه، بالانج، محمودآباد و خرم‌آباد ارومیه رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان و مدیران دستگاه‌های متولی با حضور در روستا‌های گوی تپه، قره آغاج کوه، بالانج، محمود آباد و خرم آباد ارومیه مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را در مورد آنها صادر کردند.

از جمله مطالبات مردم روستای گوی تپه که در این بازدید حقوق عامه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، اجرای کامل طرح هادی، رفع مشکل آب شرب، ضرورت ایجاد مدرسه دوره دوم متوسطه، احداث سالن ورزشی، آسفالت و ضرورت ایجاد ایستگاه اتوبوس این روستابود که عتباتی و مجیدی دستوراتی که شامل بررسی کارشناسی میراث فرهنگی برای اجرای طرح هادی، تامین اعتبار احداث سالن ورزشی و روکش آسفالت از سوی سازمان برنامه و بودجه، مطالعه کارشناسی ضرورت احداث مدرسه دوره متوسطه و احداث سه ایستگاه اتوبوس سایه بان دار بود.

مشکلات روستای قره آغاج کوه نیز شامل، ضرورت ایجاد ایستگاه اتوبوس، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، بازسازی معابر روستایی بود که در مورد آنها مقرر شد یک ایستگاه اتوبوس در این روستا احداث و اتوبوسی ایمن به این مسیر اختصاص یابد، همچنین اکیپی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نسبت به شناسایی زنان سرپرست خانوار اقدام و با تحت پوشش قرار دادن آنها و ارائه تسهیلات اشتغال شرایط لازم را برای اشتغال آنها فراهم نمایند و همچنین بنیاد مسکن استان نسبت به اجرای طرح هادی در معابر روستا اقدام کند.

موارد مطرح در روستا‌های بالانج، محمود آباد و خرم آباد نیز عبارت بودند از نظارت بر توزیع عادلانه آب و جمع آوری موتور پمپ‌های غیر مجاز و جلوگیری از آبیاری اراضی دیم با حق آبه روستاییان، ایمن سازی مدرسه ابتدایی و احداث مدرسه، ضرورت بازسازی معابر بود که در این خصوص نیز دستور لازم از سوی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان صادر شد.