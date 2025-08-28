پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: به مناسبت هفته دولت ۴۲ طرح بزرگراهی، مسکن و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و اقتدار تصریح کرد: در این هفته ۳۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، شامل قطعات یک و دو سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، محور پیرانشهر-سردشت، محور نقده-پیرانشهر و قطعات ۲ و ۳ محور ارومیه-مهاباد از کریدور بزرگراهی غرب کشور و نیز نصب نیوجرسی به طول ۵ کیلومتر به بهره برداری میرسد.
وی افزود: در حوزه ساختمانهای دولتی، مجتمعهای اداری شهرستانهای باروق و چهاربرج زائرسرای پیرانشهر و مراکز امداد جادهای سلطان یعقوب نقده و شاهیندژ نیز افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصریح کرد: در بخش مسکن، ۱۳ هزار و ۳۵۸ واحد مسکونی حمایتی تحویل مردم شده و آمادهسازی ۸ پروژه سایت نهضت ملی مسکن در ۲۸۶ هکتار برای ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان انجام شده است.
آرامون اجرای دیوار حائل در شهرهای مهاباد، بازرگان و گلمان نیز به ارزش ۸۶ میلیارد تومان انجام شد تا ایمنی و پایداری این پروژهها تضمین گردد.
وی خدمات روبنایی و آموزشی با اجرای مدرسه ۱۲ کلاسه سیدآباد مهاباد به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و اجرا و اتمام ۶ طرح جامع شهری با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار را از دیگر پروژههای افتتاحی برشمرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حوزه املاک و حقوقی، زمینهایی به طرحهای اقتصادی، جوانی جمعیت و مسکن روستایی با اعتباری بیش از ۱۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۴ پروژه آماده کلنگزنی با ۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار، شامل قطعات ۵ و ۶ محور میاندوآب-شاهین دژ، اجرای ۹ کیلومتر نیوجرسی محور سه راهی حیدرآباد-نقده و آمادهسازی ۱۵۳ هکتار زمین برای طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای اشنویه، نقده و سردشت در دستور کار قرار دارد.
آرامون افزود: در حوزه سرمایهگذاری و ساختمانهای دولتی، اجرای ۳۱۲ واحد سرمایهگذاری در شهید اسرافیلی ارومیه و ۷ ساختمان دولتی شامل کانون پرورش فکری سلماس، کتابخانه نازک عُلیا ماکو، مراکز جامع سلامت، مدارس و سالنهای ورزشی آماده کلنگ زنی شدهاند تا خدمات عمومی و رفاه شهروندان افزایش یابد.
وی افتتاح محور ارتباطی نقده – پیرانشهر به طول ۷.۵ کیلومتر و نصب ۵ کیلومتر نیوجرسی را با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان از جمله پروژههای شاخص افتتاحی این هفته برشمرد و افزود: این پروژه یکی از شریانهای حیاتی استان آذربایجان غربی و شمالغرب کشور است که نه تنها در حوزه حملونقل و جابهجایی مسافر و کالا نقشی کلیدی دارد، بلکه از منظر امنیتی، اقتصادی و توسعهای نیز اهمیتی دوچندان یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: این مسیر، به دلیل اتصال به مرز رسمی تمرچین و نزدیکی به اقلیم کردستان عراق، ظرفیتهای گستردهای برای گسترش تجارت مرزی، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل روابط اقتصادی با همسایگان و نیز زیارت عتبات عالیات فراهم کرده و عملاً دروازهای راهبردی برای تبادلات بینالمللی استان به شمار میرود.