به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ وزنه برداری کشورمان در دو بخش بزرگسالان و جوانان ۳ تا ۵ شهریور در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

نتایج هفته نخست لیگ وزنه برداری ایران به شرح زیر است؛

دسته ۶۰ کیلوگرم (جوانان)

۱. امیررضا رجبیان از مناطق نفت خیز جنوب؛ ۲۲۸ کیلوگرم

۲. محمدرضا غالبی از عقاب؛ ۲۱۲ کیلوگرم

۳. آرمین زارعی از مهرگان بهنام فارس؛ ۱۸۵ کیلوگرم

دسته ۶۰ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱. حسین رستمی از ملی حفاری؛ ۲۳۰ کیلوگرم

۲. امیررضا رجبیان از مناطق نفت خیز؛ ۲۲۸ کیلوگرم

۳. امیرحسین امیدی نیا از گل گهر؛ ۲۲۴ کیلوگرم

دسته ۶۵ کیلوگرم (جوانان)

۱. شایان احمدنژاد از مناطق نفت خیز؛ ۲۶۷ کیلوگرم

۲. محمدحسین قاسمی از خراسان رضوی؛ ۲۰۶ کیلوگرم

۳. مرتضی خویی شمس آبادی از خراسان رضوی؛ ۲۰۵ کیلوگرم

دسته ۶۵ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱. حافظ قشقایی از فولاد سپاهان؛ ۲۸۰ کیلوگرم

۲. امیرحسین شاه ابادی از پدافند؛ ۲۴۳ کیلوگرم

۳. ابوالفضل خاکباز از عقاب؛ ۲۴۲ کیلوگرم

دسته ۷۱ کیلوگرم (جوانان)

۱. محراب دواسری از مناطق نفت خیز؛ ۲۹۵ کیلوگرم

۲. سیدامیرعلی حسینی از عقاب؛ ۲۵۲ کیلوگرم

۳. نیما نوری کلاشی از ملی حفاری؛ ۲۴۳ کیلوگرم

دسته ۷۱ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱. رضا باغی از فولاد سپاهان؛ ۲۹۹ کیلوگرم

۲. محمدجواد بیرانوند از فولاد سپاهان؛ ۲۹۸ کیلوگرم

۳. محراب دواسری از مناطق نفت خیز؛ ۲۹۵ کیلوگرم

دسته ۷۹ کیلوگرم (جوانان)

۱. آرشام میری از عقاب؛ ۲۹۷ کیلوگرم

۲. محمدجواد بخشی از فولاد درخشان گیلان؛ ۲۹۳ کیلوگرم

۳. آرین اسلامیان از ملی حفاری؛ ۲۸۷ کیلوگرم

دسته ۷۹ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱. عبدالله بیرانوند از فولاد سپاهان؛ ۳۳۶ کیلوگرم

۲. روح الله بیرانوند از ذوب آهن؛ ۳۰۹ کیلوگرم

۳. محراب جوانشیری از پدافند؛ ۳۰۶ کیلوگرم

دسته ۸۸ کیلوگرم (جوانان)

۱. امیرمحمد رحمتی از مناطق نفت خیز؛ ۳۳۷ کیلوگرم

۲. بهنود نصرتی از ملی حفاری؛ ۳۱۶ کیلوگرم

۳. علی مرادی از نفت مسجد سلیمان؛ ۲۸۱ کیلوگرم

دسته ۸۸ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱. ایلیا صالحی پور از فولاد سپاهان؛ ۳۵۷ کیلوگرم

۲. سپنتا حاکم زاده از ملی حفاری؛ ۳۳۷ کیلوگرم

۳. احسان عسگر اکبرآبادی از عقاب؛ ۳۲۲ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم (جوانان)

۱- امیرحسین سپه از ملی حفاری؛ ۳۶۳ کیلوگرم

۲- محمدامین حبیبی از مناطق نفت خیز؛ ۳۳۶ کیلوگرم

۳- رضا رحیمی از ملی حفاری؛ ۳۳۵ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم (بزرگسالان)

۱- علی عالی پور از مناطق نفت خیز؛ ۳۹۴ کیلوگرم

۲- علیرضا معینی از فولاد سپاهان؛ ۳۸۰ کیلوگرم

۳- امیرحسین سپه از ملی حفاری؛ ۳۶۳ کیلوگرم

دسته ۱۱۰+ کیلوگرم

یکضرب

۱- آیت شریفی از مناطق نفت خیز جنوب

حرکت اول ۱۹۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۰۵ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم ۲۰۶ کیلوگرم (موفق)

۲- علی داودی از فولاد سپاهان

حرکت اول ۱۹۵ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۰۰ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۲۰۵ کیلوگرم (موفق)

۳- علیرضا اسفندیاری از نیروی زمینی

حرکت اول ۱۸۱ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۸۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۹۳ کیلوگرم (ناموفق)

۴- رضا حسن پور از مناطق نفت خیز

حرکت اول ۱۸۳ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۹۳ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم ۱۹۳ کیلوگرم (ناموفق)

دو ضرب

۱- علی داودی از فولاد سپاهان

حرکت اول ۲۴۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۵۳ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۲۵۶ کیلوگرم (موفق)

۲- آیت شریفی از مناطق نفت خیز جنوب

حرکت اول ۲۳۲ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۴۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۲۵۴ کیلوگرم (موفق)

۳- رضا حسن پور از ملی حفاری

حرکت اول ۲۲۱ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۳۳ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم ———————-

۴- طا‌ها نعمتی مقدم

حرکت اول ۲۰۳ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۲۱۲ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۲۲۰ کیلوگرم (موفق)

مجموع

۱- علی داودی از فولاد سپاهان ۴۶۱ کیلوگرم

۲- آیت شریفی از مناطق نفت خیز ۴۶۰ کیلوگرم

۳- رضا حسن پور از مناطق نفت خیز ۴۰۴ کیلوگرم

۴- علیرضا اسفندیاری از نیروی زمینی ۳۹۷ کیلوگرم

۵- طا‌ها نعمتی مقدم از ملی حفاری ۳۹۴ کیلوگرم

۶- ابوالفضل فدوی از پدافند ۳۷۹ کیلوگرم

۷-سید صابر پور سید یحیی از گل گهر ۳۶۰ کیلوگرم

۸- حسین ساکی از نیروی زمینی ۳۴۳ کیلوگرم

۹- سام میرحسینی از فولاد درخشان گیلان ۲۶۷ کیلوگرم

دسته ۱۱۰ کیلوگرم

یک ضرب

۱- امیررضا رجبیان از مناطق نفت خیز

حرکت اول ۹۵ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۰۲کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۰۸ کیلوگرم (موفق)

۲- حسین رستمی از ملی حفاری

حرکت اول ۹۷ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت دوم ۹۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۰۵ کیلوگرم (موفق)

۳- امیرحسین امیدی نیا از گل گهر

حرکت اول ۹۴ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۰۱ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۰۴ کیلوگرم (موفق)

دو ضرب

۱- پیمان دهقانی از ذوب آهن

حرکت اول ۱۲۰ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۲۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۳۲ کیلوگرم (ناموفق)

۲- حسین رستمی از ملی حفاری

حرکت اول ۱۱۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۲۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۳۰ کیلوگرم (ناموفق)

۳- امیرحسین زمانی

حرکت اول ۱۰۸ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم ۱۱۴ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم ۱۲۴ کیلوگرم (موفق)

مجموع

۱-حسین رستمی از ملی حفاری ۲۳۰ کیلوگرم

۲- امیررضا رجبیان از مناطق نفت خیز ۲۲۸ کیلوگرم

۳- امیرحسین امیدی نیا از گل گهر ۲۲۴ کیلوگرم

۴- پیمان دهقانی از ذوب آهن ۲۲۰ کیلوگرم

۵- امیرحسین زمانی از پدافند ۲۱۴ کیلوگرم

۶- محمدرضا غالبی از عقاب ۲۱۲ کیلوگرم

۷- آرمین زارعی از مهرگان بهنام فارس ۱۸۵ کیلوگرم

۸- جواد خلیلی از خراسان رضوی ۱۸۳ کیلوگرم