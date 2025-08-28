پخش زنده
تکمیل ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با سرمایهگذاری ۷۳۰ میلیون یورو توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تکمیل خط لوله انتقال نفت خام سبزاب-شازند که یکی از طرحهای راهبردی و زیرساختی صنعت پالایش کشور است، تزریق نفت به این خط لوله مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد.
این خط لوله به طول ۳۴۱ کیلومتر با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون دلار به منظور انتقال ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفتخام اجرا شده است.
با بهرهبرداری از این خط خوراک پالایشگاههای نفت نیمه شمالی کشور بصورت پایدار تامین شده و در مرحله نخست امکان افزایش حداقل ۷۰ هزار بشکه در روز تولیدات پالایشی کشور فراهم میگردد.
این خط لوله شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، ۵ تلمبهخانه، ۱ پایانه ذخیرهسازی و ۲ مخزن تعادلی و نیز ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۴ پست برق است ۹۵ درصد تجهیزات توسط پیمانکاران داخلی ساخته شده است.
پیش از این در دولت چهاردهم خط لوله انتقال فراورده بندرعباس-رفسنجان به طول ۴۶۰ کیلومتر و سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده بود.
بدین ترتیب شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در سال نخست دولت موفق شد ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فراوردههای نفتی با مجموع سرمایهگذاری ۷۳۰ میلیون یورو را تکمیل و بهرهبرداری کند.