به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در شورای گسترش و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی لرستان، مهمترین محور‌های گسترش آموزش قرآن، حمایت از مؤسسات مردمی و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در میان نسل جوان بررسی شد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان در این نشست بر اهمیت مؤسسات قرآنی و توسعه فعالیت‌های آنان در استان تأکیدکرد و گفت: مقرر شده تا در کمیته‌های قرآنی برای گسترش و هماهنگی بیشتر همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی جلسات مشترکی بر‌گزار و برنامه‌های تنظیم شده به جلسه شورای گسترش و فعالیت‌های قرآنی استان تحویل داده شود.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان هم در این جلسه با اشاره به لزوم حمایت همه جانبه از مؤسسات و برنامه‌های قرآنی در استان گفت: قرار است در گام اول برنامه‌ای برای ۶ ماهه دوم امسال تنظیم و فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی لازم انجام شود و سازمان مدیریت هم برای تأمین اعتبار انجام این فعالیت‌ها اقدام کند.

حجت الاسلام قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان هم گفت: در هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در کل استان رویداد‌های مختلف قرآنی برگزار و همه فضاسازی‌های تبلیغاتی با پیوست آیات قرآن خواهد بود.

در ادامه این نشست چند تن از اعضای این شورا ضمن بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود به ارائه مطالبی در ارتباط با برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی پرداختند.