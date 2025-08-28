به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم یادواره زنان، کودکان و خانواده‌های شهید جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونی بر علیه ملت ایران، با گرامیداشت یاد همه شهدا، به مرور توطئه‌ها، خباثت‌ها و دشمنی‌ها بر علیه ایران اسلامی، به ویژه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت.

وی گفت‌: این دشمنی‌ها در حالی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی شدت گرفته و تا به امروز نیز ادامه یافته است که کشور‌های مدعی دمکراسی و حقوق بشر، در نهایت وقاحت، جنایات وحشیانه رژیمی را که در سرتاسر منطقه ترور می‌کند و آدم می‌کشد، نمی‌بینند، اما ملت ایران را که خود قربانی تروریسم است، به ایجاد نا امنی در منطقه متهم می‌کنند.

رئیس جمهور با نکوهش حمایت و پشتیبانی شرم‌آور آمریکا و کشور‌های اروپایی از رژیم صههیونی و توجیه جنایات این رژیم در منطقه، به ویژه بر علیه مردم مظلوم غزه اظهار داشت: همین کشور‌ها بی آنکه بگویند ایران تا کنون به کدام کشور حمله کرده، ما را به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و در مقابل به جای محکوم کردن رژیم جنایتکار صهیونی از این رژیم حمایت هم می‌کنند. نمی‌توانم باور کنم که اینها انسان هستند چرا که هیچ انسانی نمی‌تواند رنج و درد و زجر کشیدن انسان‌ها را در غزه ببیند و آن را توجیه کند. پس این حقوق بشر ادعایی آنها کجاست؟ این حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی لجستیکی و نرم‌افزاری از یک رژیم نسل‌کش در دنیای امروز چه منطقی دارد؟

پزشکیان در ادامه به اهداف پلید رژیم صهیونی و آمریکا در حمله به ایران اسلامی اشاره کرد و گفت‌: آنها تصور می‌کردند با ترور فرماندهان و مسئولان ارشد ایران، کشور را فلج کرده و بعد مردم ایران از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کنند، اما نه تنها هدف شوم آنان محقق نشد، بلکه همه ملت ایران، حتی کسانی که ما پیش‌تر با آنها برخورد مناسبی هم نداشتیم، قاطعانه ومحکم ایستادند و از کشورشان دفاع کردند، چرا که هیچ انسان آزاده‌ای وطن خود را نمی‌فروشد و در مقابل زور و قلدری سر خم نمی‌کند.

رئیس جمهور با اشاره به رفتار دوگانه و همچنین تظاهر و ریاکاری کشور‌های مدعی دمکراسی و حمایت از حقوق بشر در قبال جنایات رژیم صهیونی به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه ملت ایران گفت‌: مشتی کروات‌زده با ظاهرسازی دروغین، پشت تریبون‌های در اختیار خود دم از حقوق بشر می‌زنند و هم‌زمان رژیم مورد حمایت‌شان بر سر زن و کودک بی‌گناه بمب می‌ریزد. این عزیزانی که در خانه‌های خود در خواب بودند چه گناه و جرمی مرتکب شده بودند که توسط این رژیم جنایتکار به خاک و خون کشیده شدند؟

پزشکیان ضمن ابراز همدردی عمیق با بازماندگان شهدای تهاجم وحشیانه رژیم صهیونی گفت‌: ما تا جان در بدن داریم، خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود، این یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه باوری از عمق وجودمان است و تا پای جان هر آنچه در توان داریم در حمایت از شما در طبق اخلاص خواهیم گذاشت و با هم و در کنار هم ایران عزیزمان را آباد خواهیم ساخت.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به افراد نیست که با ترور دچار تزلزل شود، بلکه متکی به منبع قدرت لایزال الهی و ایمان مردم خود است و هرگز در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد، تصریح کرد‌: امروز هر استاندار در استان محل ماموریتش به مثابه یک رئیس جمهور بوده و هر وزیری در جایگاه خود از اختیارات فراوانی برخوردار است و علاوه بر این هزاران نیروی توانمند، کارآمد و نخبه در کشور آماده فداکاری و جانفشانی برای این ملت هستند، لذا تصور اینکه با ترور مدیری کشور ما دچار اختلال شود، خیالی واهی است.

پزشکیان هدف از فشار‌های آمریکا و کشور‌های غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران را تبدیل کشورمان به کشوری خلع سلاح شده، ضعیف و بی‌دفاع در برابر حملات و تهاجمات وحشیانه آنان عنوان کرد و افزود: ما از هیچ تهدیدی باکی نداریم، با تمام وجود در پی حل مشکلات کشور و عزتمندی و سربلندی مردم عزیزمان هستیم. از جنگ بیزاریم و به دنبال صلح و آرامش هستیم، اما به هرگونه تجاوزی پاسخ قاطعانه و پشیمان کننده خواهیم داد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم با اشاره به مسئولیت کشور‌های مستقل و آزاده جهان در قبال جنایتکاری رژیم صهیونی، خطاب به سفرای حاضر در این مراسم گفت‌: انتظار ما این است که در دنیایی که به جای قانون، زور حاکم است، شما انسان‌های آزاده، ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه را نپذیرید و صدای مظلومیت آنان را به گوش همه دنیا برسانید.

پزشکیان تصریح کرد‌: جانیان و آدم‌کشان امروز تصور می‌کنند که با جنایت و ریختن خون بی‌گناهان ماندگار خواهند شد، اما دیری نخواهد پایید که به سرنوشت اسلاف خود مبتلا خواهند شد و تنها نام زشت و ننگین از آنها برجای خواهد ماند.

رئیس جمهور بار دیگر ضمن تجلیل از مقام والای شهیدان و ابراز همدلی با بازماندگان شهدا تصریح کرد‌: ایستادگی و پایمردی ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بار دیگر وفاداری و ثبات قدم آنان در دفاع از میهن را به جهانیان ثابت کرد. ما امروز در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم و هر آنچه در توان داریم در راه خدمت به آنها و حل مشکلات کشور در تعامل با همسایگان و کشور‌های دوست و همسو به کار خواهیم گرفت و یقین داریم با کمک هم آینده‌ای روشن برای کشورمان خواهیم ساخت.